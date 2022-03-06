إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي بسبب المنشطات

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تسلم نادي البنك الأهلي خطابا من منظمة مكافحة المنشطات المصرية، يفيد بإيقاف محمد هلال لاعب وسط الفريق لمدة 6 أشهر بسبب إيجابية عينته.

ومن المقرر أن يتم الاستئناف على القرار من جانب البنك الأهلي لتخفيض العقوبة استنادًا لعدم تعمد تناول عقاقير منشطة.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد كشفت ثبوت عينة إيجابية لأحد لاعبي الدوري الممتاز في فبراير الماضي دون الكشف عن هوية اللاعب، وذلك بعدما خضع اللاعب لاجراء عينة ثانية خلال الفترة القادمة

وكان محمد هلال لاعب البنك الأهلي قد استبعد من قائمة منتخب مصر قبل انطلاق معسكر الفراعنة لخوض مباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا ومباراة جنوب السودان الودية.