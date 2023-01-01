ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على إنستجرام

خطفت المطربة ديانا حداد أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورا من حفل زفاف أحيته بدولة الإمارات، وظهرت خلالها مرتدية فستان أزرق طويل بدون أكمام.

وحرصت حداد أن تشارك جمهورها أجواء الحفل من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفترة الماضية، استمتعت المطربة ديانا حداد بقضاء عطلتها الصيفية في تايلاند، وتنقلت بين أكثر من مدينة وزيارة أكثر من محمية، ومن المقرر أن ستستكمل أجازتها بين أمريكا وأوروبا.

وتستعد المطربة ديانا حداد لطرح عمل غنائي قريبا، بعد أن أطلقت مؤخرا أغنية "يمك مزاجي"، التي تصدرت تريند يوتيوب محققة ملايين المشاهدات، وهي من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان علي صابر.