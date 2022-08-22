الأردن: يجب استخدام كل الأدوات السياسية لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة على الفلسطينيين

قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم يطال جنين رغم أهميتها ورمزيتها في انتهاك جديد للقانون الدولي؛ ما يقوض أي أمل لتحقيق السلام والشامل.



وأعرب، في كلمته أمام اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية اليوم، عن تأييده لما ذهبت إليه مصر حول الربط بين ما تشهده جنين، وسياسات الحكومة الإسرائيلية القائمة على التوسع وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى، معربا عن تأييده للخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات المتتالية.



وشدد على ضرورة استخدام كل الأدوات السياسية من قبل الدول العربية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل الدولتين عبر تأسيس دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.



و أكد أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، وسيستمر الأردن ببذل كل الجهود بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونصرتهم في نضالهم المشروع لنيل حقوقهم، والحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات المجتمع الدولي، مضيفا أن الأردن سيستمر بالتأكيد في جميع اتصالاته الدوليه على حقيقة استحالة تحقيق السلام العادل والشامل إلا بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني كاملا وعلى مسئولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.



وأضاف أن حماية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وهوية القدس ومقدساتها العربية الإسلامية والمسيحية ستبقى أولوية أردنية قصوى يكرس الملك عبدالله الثاني كل إمكانات المملكة من أجل الحفاظ عليها، وقاعدة تنطلق المملكة الأردنية الهاشمية منها في جهودها التي لا تنقطع للتصدي لكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لها.