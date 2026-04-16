توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، نهارا طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسط وجنوب سيناء ومناطق من خليج السويس وخليج العقبة ومناطق من السلوم مطروح سيوة على فترات متقطعة.

إلى جانب نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأثرية على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناء والقاهرة الكبرى وسيناء قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية: جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خفيف: معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح: جنوبية شرقية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 36 22

دمنهور 35 21

وادي النطرون 36 22

كفر الشيخ 35 21

بلطيم 35 21

المنصورة 35 21

الزقازيق 36 20

شبين الكوم 35 20

طنطا 35 20

دمياط 33 19

بورسعيد 35 22

الاسماعيلية 37 23

السويس 35 20

العريش 34 21

رفح 32 19

رأس سدر 32 18

نخل 35 15

كاترين 26 12

الطور 31 19

طابا 32 18

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 31 20

الاسكندرية 28 16

العلمين 26 17

مطروح 23 15

السلوم 23 15

سيوة 31 16

رأس غارب 31 18

سفاجا 32 20

مرسى علم 33 20

الشلاتين 33 20

حلايب 31 19

أبو رماد 29 19

مرسى حميرة 28 19

أبرق 33 18

جبل علبة 33 18

رأس حدربة 29 19

الفيوم 37 23

بني سويف 37 22

المنيا 37 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 24

قنا 38 24

الأقصر 38 24

أسوان 39 25

الوادي الجديد 39 24

أبوسمبل 37 24