حزب الله اللبناني يعلن قصف مقرات للجيش الإسرائيلي بأكثر من 200 صاروخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، قصف مقرات عدة للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة بأكثر من 200 صاروخ.

وقال حزب الله، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه في إطار الرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن. ‏

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان نعت أمس الأربعاء أحد قادتها هو القائد محمد نعمة ناصر من بلدة حداثا في جنوب لبنان.

كما نعت أحد عناصرها هو محمد غسان خشاب من بلدة المنصوري في جنوب لبنان؛ ليرتفع عدد الذين سقطوا إلى 391.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.