25 فريق إطفاء إسرائيلي لإخماد حرائق بالجولان والجليل الأعلى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، بمشاركة 25 فريق إطفاء إسرائيلي في إخماد حرائق بـ10 بؤر في الجولان والجليل الأعلى بعد قصف حزب الله.

وأعلن حزب الله اطلاق أكثر من 200 صاروخ من أنواع متعددة باستخدام أكثر من 20 طائرة بدون طيار على مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان، بحسب وكالة "سما" الفلسطينية.

ودوت صفارات الانذار في 25 مستوطنة بالجليل الأعلى وسهل الحولة والجولان.

في السياق ذاته، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين قوله إن الرد على اغتيال القائد محمد نعمة بدأ، أمس الأربعاء، وسيستمر والجبهة ستبقى مشتعلة وقوية.

وأضاف صفي الدين أن "الفشل الذريع في رفح وغزة يدل على أن جيش العدو المنهك لا يقوى على تحقيق الانتصارات".

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في منطقتي حولا وراميا بجنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 200 قذيفة صاروخية و20 طائرة بدون طيار من لبنان، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية والمقاتلات اعترضت بعضها، وفقا لـ"الجزيرة".



