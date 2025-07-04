مقتل 6 أشخاص جراء انهيار مبنى متعدد الطوابق في باكستان

ذكر مسؤولون أن مبنى متعدد الطوابق انهار، اليوم الجمعة، في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقال جاويد نبي، وهو مسؤول حكومي إن عمال الإنقاذ يستخدمون معدات ثقيلة للبحث عن العديد من الناجين، الذين يُعتقد أنهم حوصرا تحت الأنقاض.

وذكر سكان أن المبنى يقع في شارع ضيق مما يجعل من الصعب على فرق الإنقاذ جلب معدات ثقيلة إضافية. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال إنقاذ وهم يزيلون الأنقاض ويخلون المباني القريبة كإجراء احترازي.

وانهيار المباني أمر شائع في باكستان، حيث إنه لايتم تطبيق معايير البناء بصرامة. ويتم بناء العديد من المباني بمواد دون المستوى المطلوب وغالبا ما تتجاهل لوائح السلامة لخفض التكاليف.