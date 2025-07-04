مقتل 30 مسلحا خلال محاولة تسلل من أفغانستان إلى باكستان

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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أن قواته قتلت 30 مسلحا حاولوا دخول البلاد من أفغانستان.

وأضاف أنه تم رصد أعضاء من حركة طالبان باكستان خلال الليل، في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر باختونخوا، وأن القوات صادرت أسلحة وذخيرة ومتفجرات من المسلحين.

ولم يذكر بيان الجيش ما إذا كانت العملية شهدت تبادلا لإطلاق النار أو تفاصيل أخرى عنها.

وقال الجيش إن المسلحين كانوا مدعومين من الهند وطلبوا من الحكومة الأفغانية منع استخدام أراضيها من جانب "وكلاء أجانب" لمهاجمة باكستان.

ولم يصدر تعليق من نيودلهي على الفور.

وغالبا ما تتهم السلطات الباكستانية الهند بدعم الجماعات المحظورة مثل جيش تحرير بالوشستان وطالبان باكستان التي ترتكب أعمال عنف في باكستان.

وزادت مثل تلك الاتهامات منذ حادث إطلاق النار في الشطر الهندي من كشمير في أبريل/نيسان التوترات بين الدولتين المسلحتين نوويا.