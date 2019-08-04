 ترامب يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية 4 أيام حدادا على ضحايا حادثي إطلاق النار ببلاده - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2019 11:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

ترامب يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية 4 أيام حدادا على ضحايا حادثي إطلاق النار ببلاده

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:14 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:14 م

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتنكيس الأعلام أربعة أيام حدادا على ضحايا حادثي إطلاق النار الجماعي في مدينة "إل باسو" بولاية تكساس ومدينة "دايتون" بولاية أوهايو، واللذين أسفرا عن مقتل 29 شخصا وإصابة العشرات.

وقال ترامب، في الإعلان الصادر عن البيت الأبيض: "بلادنا في حداد مع من قُتِل أحباؤهم في حادثي إطلاق النار المأساويين في (إل باسو) و(دايتون)، ونشاطر الألم والمعاناة مع جميع الذين أصيبوا في هذين الهجومين".

وأضاف ترامب - حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "ندين هذه الأعمال البغيضة والجبانة.. ووسط حزننا، تقف أمريكا متوحدة مع أهالي إل باسو ودايتون".

وأعلن بيان البيت الأبيض أنه سيتم تنكيس الأعلام في المنشآت الفيدرالية الأمريكية حتى غروب شمس يوم الخميس المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك