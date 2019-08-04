الخطوط السويسرية تخطط لزيادة الرحلات من زيورخ بسبب التشكك إزاء مستقبل مطار لوجانو

تعتزم الخطوط الجوية الدولية السويسرية، زيادة عدد الرحلات الجوية التي تطلقها من زيورخ، حيث أثار نفق سكك حديدية جديد تساؤلات حول مستقبل مطار لوجانو في كانتون تيسينو، وفقا لصحيفة "زونتاج تسايتونج".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مقابلة للرئيس التنفيذي للشركة توماس كلوهر مع الصحيفة السويسرية أن الشركة، وهي الذراع السويسري للخطوط الجوية الألمانية "دويتش لوفتهانزا إيه جي"، سوف تطلق خطوطا جديدة إلى واشنطن وأوساكا في مارس المقبل، مع الاحتفاظ بسول في مقدمة قائمة المقاصد الجديدة المحتملة من زيورخ.

وقال كلوهر إنه ليس من المرجح أن يتم الإعلان قريبا عن إطلاق الخط من زيورخ إلى سول، حيث تمثل الرحلات طويلة المسافة استثمارا طويل الأجل وتستغرق وقتا لتنفيذها.

كانت الخطوط الجوية السويسرية قد أعلنت في 30 يوليو عن انخفاض بنسبة 24% في عائداتها قبل احتساب الفوائد والضرائب على خلفية ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة.

وسوف تقيم الشركة مستقبل الرحلة من زيوريخ إلى لوجانو عندما يوفر نفق "سينري بيز" في كانتون تيسينو رابطا بالقطار السريع يصبح بديلا صالحا للرحلات الجوية، وفقا لما قاله كلوهر للصحيفة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل نفق سينري، ثالث أكبر نفق للسكك الحديدية في سويسرا، نهاية عام 2020.