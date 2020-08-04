الشرطة البريطانية تعثر على رجل كان يعتقد انه قتل منذ 5 سنوات

أعلنت الشرطة البريطانية يوم الاثنين العثور على رجل ليتواني تسبب اختفائه في فتح تحقيق بشأن مقتله عام 2015 في كامبريدجشاير الشهر الماضي.

وقال كبير المفتشين روب هول الذي يعمل بوحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشير وكامبردجشاير وهيرتفوردشاير، إنه تم العثور على ريكارداس بويسيس حيا في الأول من تموز/ يوليو مختبئا في منطقة غابات بالقرب من ويزبيتش /حوالي 60 كيلومترا شمال كامبريدج/ بعد خمس سنوات تقريبا من الاختفاء في نفس المنطقة.

وقال هول في بيان إن بويسيس "تخفى بشكل جيد للغاية بعد أن اختبأ عمدا ولم يتحدث مع أي شخص لفترة من الوقت".

وبدأت الشرطة تحقيقا في جريمة قتل في تشرين ثان/ نوفمبر 2015 بعد عدة أسابيع من اختفاء بويسيس الذي كان يبلغ من العمر حينئذ /35 عاما/ .

قال هول: "منذ ما يقرب من خمس سنوات كان اختفاء ريكارداس لغزا تاما. وكان ذلك حتى تلقينا معلومات في نهاية حزيران/يونيو الأمر الذي قادنا إلى العثور عليه".

وأضاف هول "نعتقد الآن أن ريكارداس اتخذ قرار الهرب لأنه كان ضحية لجريمة، حيث تعرض للاستغلال من قبل"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق.