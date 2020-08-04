 هذا المطعم في هونغ كونغ خال من مخلفات الطعام.. ماذا يفعل بها؟ - بوابة الشروق
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هذا المطعم في هونغ كونغ خال من مخلفات الطعام.. ماذا يفعل بها؟

مخلفات الطعام
مخلفات الطعام
cnn
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 2:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2020 - 2:51 ص

تشكل مخلفات الطعام حوالي ثلث القمامة التي تلقى في مدافن النفايات في هونغ كونغ. يعمل بوبسي غايا، الذي يمتلك مطعمي أغذية كاملة في المدينة، على الحد من هذه النفايات من خلال تحويل مخلفات الطعام وعلب التعبئة القديمة إلى تربة يمكن استخدامها في الحدائق.

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