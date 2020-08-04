تشكل مخلفات الطعام حوالي ثلث القمامة التي تلقى في مدافن النفايات في هونغ كونغ. يعمل بوبسي غايا، الذي يمتلك مطعمي أغذية كاملة في المدينة، على الحد من هذه النفايات من خلال تحويل مخلفات الطعام وعلب التعبئة القديمة إلى تربة يمكن استخدامها في الحدائق.