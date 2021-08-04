تقرير: ناقلة «أسفالت برينسيس» مختطفة وتسير باتجاه إيران

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أفاد تقرير أعدته مجلة "لويدز ليست" البريطانية الخاصة ببيانات الملاحة البحرية بأن سفينة "أسفالت برينسيس" تم اختطافها في خليج عمان وتتجه إلى سواحل إيران.

وقال التقرير إنه "بعد أيام من الهجوم المميت على الناقلة التي تديرها شركة "زودياك"، اختطف مسلحون ناقلة "أسفالت برينسيس" في خليج عمان وتوجهوا بها إلى إيران".

وحسب بيانات "لويدز ليست"، فإن السفينة لا تزال ترسل الإشارات عبر النظام الآلي لتحديد الهوية.

وتشير معلومات المجلة أيضا إلى أن موقع شركة Prime Tankers المالكة للسفينة المسجلة في الإمارات، تعطل بعد الهجوم.

وأشار الصحفي في "لويدز ليست" ريتشارد ميد، إلى أن المعلومات تأتي "ممن يشاركون في التعامل مع الأزمة بشكل مباشر، والتفاصيل محدودة نظرا لحساسية الوضع على متن السفينة".

وكانت التقارير الإعلامية قد رجحت وقوف إيران وراء احتجاز سفينة "أسفالت برينسيس"، لكن القوات المسلحة الإيرانية نفت صحة الأنباء بهذا الخصوص.