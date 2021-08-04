الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بالإعلان عن نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته للسلطات اللبنانية بالإعلان، بدون إبطاء، عن نتائج التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت الذي هز المدنية قبل عام من الآن.

وأعرب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان أوردته وكالة "آكي" الإيطالية، عن أسفه لعدم تحرك السلطات اللبنانية بالشكل المناسب بعد هذا الحادث المأساوي، "حيث لا تزال عائلات الضحايا والشعب اللبناني ينتظر الأجوبة".

وحث المسؤول الأوروبي الأطراف السياسية اللبنانية على انتهاز فرصة حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت والعمل على استعادة ثقة الشعب، ووضع الخلافات جانبا والإسراع في تشكيل حكومة كاملة الصلاحية قادرة على مواجهة أزمات البلاد الاقتصادية والمالية والاجتماعية.