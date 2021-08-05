الجيش اللبناني: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف عدة مناطق في جنوب البلاد

قال الجيش اللبناني إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بـ92 قذيفة وادي حامول والسدانة وسهل الماري وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، إضافة إلى سهل بلاط، بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشار الجيش اللبناني، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إلى أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى نشوب حريق في بلدة راشيا الفخار، لافتًا إلى تسيير دوريات في المنطقة وإقامة عدد من الحواجز.



وباشر الجيش اللبناني التحقيقات لكشف هوية مطلقي الصواريخ، قائلًا إن الوضع تتم متابعته مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.