رئيس حلف الأطلسي يحذر من هجوم آخر لروسيا إذا نجحت في أوكرانيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، في النرويج من أن روسيا من المحتمل أن تهاجم المزيد من الدول المجاورة إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرج، في إشارة إلى غزو أوكرانيا: "إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب، فسوف يتأكد (بوتين) من أن العنف ينجح. وبعد ذلك يحتمل أن تكون الدول المجاورة الأخرى هي التالية".

وشدد الأمين العام للناتو على أهمية دعم أوكرانيا، وذلك في خطاب ألقاه في معسكر صيفي في جزيرة أوتويا لجناح الشباب في حزب العمال النرويجي.

وقال ستولتنبرج: "العالم الذي يكون الدرس الذي يتعلمه فيه بوتين هو أنه يحصل على ما يريد باستخدام القوة العسكرية هو أيضا عالم أكثر خطورة بالنسبة لنا".

وبالإضافة إلى دعم أوكرانيا، قال ستولتنبرج إن المهمة الثانية للحلف هي منع الصراع من التوسع. وأكد أن الهجوم سلط الضوء على أهمية الحلف الغربي للدفاع عن أوروبا.

وقال ستولتنبرج إن أوكرانيا تستعد لهجوم مضاد في جنوب البلاد، ووصف المرحلة الحالية للصراع بأنها "حرب استنزاف وحشية ودموية".

كما حذر ستولتنبرج، الذي كان يشغل ذات يوم منصب رئيس الوزراء النرويجي، من التهديد المتزايد الذي تشكله روسيا على النرويج، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.