وزيرا خارجية تركيا والولايات المتحدة يبحثان المستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن الوزيرين تناولا خلال اتصال هاتفي بينهما الاتفاق الخاص بنقل الحبوب الأوكرانية، والعلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى المستجدات الإقليمية.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

ويوم الاثنين غادرت أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني، بموجب الاتفاق المذكور، لتصل في اليوم التالي إلى مضيق البوسفور بإسطنبول حيث خضعت للتفتيش لتستأنف الإبحار لوجهتها النهائية في لبنان.