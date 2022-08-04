محافظ الشرقية: غلق وتشميع 13 مركز دروس خصوصية مخالف

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، غلق وتشميع 13 مركزًا للدروس الخصوصية المخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا في بيان اليوم الخميس، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية وغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ونفذت رئاسة مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حملة أسفرت عن غلق وتشميع مركز دروس خصوصية مخالفة، وتم تطبيق القانون على غير الملتزمين.

فيما انتهت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من غلق وتشميع 4 مراكز دروس خصوصية في بندر المدينة وقريتي السعدية والبلاشون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية قرارات غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية خلف مدرسة الثانوية بنات وبشارع بورسعيد وشارع الجمهورية.

وتم تحرير محاضر إثبات حالة للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ، فيما نفذت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة مماثلة أسفرت عن غلق وتشميع مركز دروس خصوصية مخالف في قريه سنهوا التابعة للوحدة المحلية في سنهوا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مدينة القرين حملة أسفرت عن غلق وتشميع مركز خاص للدروس الخصوصية بميدان الشيخة حمدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمدينة الزقازيق حملة لغلق وتشميع مركز دروس خصوصية خلف مدرسة الشهيد طيار بالحسينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.