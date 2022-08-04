العلاقات السعودية-الروسية: تقاطع مصالح عابر أم تحول استراتيجي؟

في عام 2015 التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وكان اللقاء بمثابة نقطة تحول في علاقات البلدين.

فقد فتح البلدان صفحة جديدة في علاقاتهما شملت العديد من الملفات، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية، وخاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء ١٦ مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية ومصادر الطاقة والمياه، وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء، إضافة إلى اتفاقيات تعاون في مجال الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية.

في عام 2017 زار الملك سلمان بن عبد العزيز روسيا وكانت الزيارة هي الأولى لملك سعودي إلى روسيا. وتمخضت الزيارة عن توقيع اتفاقيات تعاون بين الطرفين، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية.

وأبرمت السعودية العام الماضي اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين، بحسب ما أعلن عنه نائب وزير الدفاع السعودي الأمير، خالد بن سلمان، على هامش معرض المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي 2021".

لا شك أن توسيع التعاون في المجال العسكري بين البلدين يثير المزيد من الأسئلة عن طبيعة التوجه السعودي في هذا المجال، إذ اعتمدت المملكة على السلاح الغربي منذ أن أبصرت النور، وعلى رأسها السلاح الأمريكي الذي يشكل 79 في المئة من المشتريات السعودية العسكرية، حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهي تمثل بدورها نحو 24 في المئة من صادرات السلاح الأمريكية.

كما أدى التعاون بين موسكو والرياض إلى إقامة ما يعرف بمنظمة أوبك بلاس، اذ اتفق البلدان على خفض إنتاج النفط في عام 2016، بعد انخفاض أسعاره، وهذا الملف هو أكبر مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وترى السعودية أن تعاون روسيا ضروري لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة بحسب ما أكد عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2019.

وقد أثمر هذا التعاون وأدى إلى رفع سعر النفط وزادت أهمية التنسيق بن الجانبين في هذا المجال بعد اضطراب سوق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة، بعد فرض الدول الغربية عقوبات واسعة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وحاولت الدول الغربية تعويض النقص في إمدادات النفط الروسية إلى القارة الأوروبية بسبب قرار الاتحاد الأوروبي تقييد مشترياتها من النفط الروسي، عبر الطلب من السعودية زيادة الإنتاج، وهو ما تعاملت معه الرياض بطريقة براغماتية وعملية.

الانفتاح السعودي على روسيا لم يكن وليد اللحظة، بل مر بمراحل متعددة وكانت البداية مع وصول الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى البيت الأبيض عام 2009، حيث أعادت الولايات المتحدة صياغة أولوياتها في المنطقة، وكان من بين التوجهات الجديدة إنهاء مرحلة الحروب الأمريكية الطويلة في الخارج، وتفادي التورط في النزاعات والحروب الخارجية، فكان الانسحاب الأمريكي من العراق، مما مهد السبيل أمام إيران لتعزيز نفوذها في العراق وباتت صاحبة الكلمة الفصل في حكم ذلك البلد.

ترافق ذلك مع المفاوضات التي دخلتها مجموعة خمسة زائد واحد مع إيران بخصوص البرنامج النووي الإيراني، وانتهى بالتوصل إلى إبرام اتفاق بين هذه المجموعة وإيران عام 2015، حيث تم رفع العقوبات عن طهران مقابل وضع الأنشطة النووية الإيرانية تحت الرقابة الدولية.

ترى السعودية في إيران الساعية إلى تكريس نفوذها وحضورها الإقليمي، خصمها التقليدي، وحسب رأي السعودية أدى الاتفاق إلى إطلاق يد إيران لزيادة أنشطتها وتعزيز نفوذها بعد أن استردت عشرات مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج. وانتقدت السعودية والدول الخليجية الأخرى وإسرائيل الاتفاق لأنه تجاهل أنشطة إيران المثيرة للقلاقل والفوضى في المنطقة عبر دعم قوى سياسية وعسكرية تدور في فلكها، ورأت أن واشنطن أطلقت يد طهران لتزيد من أنشطتها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق.