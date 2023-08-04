حارس الزمالك يوجه رسالة إلى رونالدو

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وجه محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، عقب نهاية مباراة الفريقين في البطولة العربية.

وكان فريق الزمالك قد ودع البطولة العربية من دور المجموعات، مساء الخميس، بعد تعادله مع نظيره النصر السعودي بهدف لمثله.

ونشر صبحي عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، صورة تجمعه بـ رونالدو في المباراة، معلقا عليها: «الفقدان يوفر الحكمة.. سأعمل بجد حتى نلتقي مرة أخرى».

وفي سياق متصل، سيواجه فريق النصر نظيره الرجاء المغربي، يوم السبت القادم، في دور الثمانية من البطولة العربية للأندية 2023.