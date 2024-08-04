جنايات الجيزة تعاقب عامل بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لإدانته بالإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العياط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم، و وائل رجب فودة، وأمانة السر وائل السيد، ومحمد هلال.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5876 لسنة 2024 جنايات العياط، للمتهم "علاء . ف"، 25 سنة، عامل، إنه في يوم 27 أبريل عام 2023، بدائرة مركز شرطة العياط أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحا أبيضا "مطواة " دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية عند مرور قوة أمنية من مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، والذين أبصرا المتهم ممسكا سلاح أبيض، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على 5 قطع للحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.