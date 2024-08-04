مراسل إكسترا نيوز: انفراجة في دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة

قال كريم كمال مراسل قناة إكسترا نيوز في معبر رفح، إن اليوم شهد انفراجة في دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، التي تحركت من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبوسالم.

وأضاف أن 106 شاحنات دخلت من خلال عمليات التدقيق والمراجعة من قبل قوات الاحتلال، في ظل تعنت إسرائيلي أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وأوضح أن المساعدات تعود تباعا إلى الأراضي المصرية للانتظار بداخل المنطقة اللوجستية التي تم تخصيصها لانتظار الشاحنات والحفاظ على المساعدات الإغاثية والإنسانية، وهذا يخص المساعدات التي تحتوي على المستلزمات الغذائية والطبية ومستلزمات الأطفال.

وأشار إلى أنه تم رفض دخول 40 شاحنة عادت إلى معبر رفح المصري، وكانت تحتوي على مخيمات إيواء للنازحين، وجرى رفضها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى تحرك 9 شاحنات محملة بمواد بترولية، ودخلت إلى معبر كرم أبوسالم وأفرغت حمولتها وعادت مرة أخرى.