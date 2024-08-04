 أمريكا تفوز على ألمانيا وتتصدر مجموعتها في منافسات السلة للسيدات بأولمبياد باريس - بوابة الشروق
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أمريكا تفوز على ألمانيا وتتصدر مجموعتها في منافسات السلة للسيدات بأولمبياد باريس

(د ب أ)
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 8:54 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 8:54 م

فاز منتخب أمريكا على ألمانيا 87 /68، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بمنافسات كرة السلة للسيدات بأولمبياد باريس.

وأنهى المنتخب الألماني الربع الأول لصالحه بنتيجة 19/16، لكن المنتخب الأمريكي رد بالتقدم في الربع الثاني بنتيجة 25/10.

وفي الربع الثالث، تقدم المنتخب الأمريكي بنتيجة 28 /17، ثم واصل تفوقه في الربع الرابع لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 87 /68.

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة، بفارق نقطة عن المنتخب الألماني صاحب المركز الثاني.

ويحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة عن منتخب اليابان صاحب المركز الرابع والأخير.

 


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