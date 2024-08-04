ضبط المتهم بقتل نجل خاله بسبب الخلاف على الميراث في القناطر الخيرية

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تمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهم بقتل نجل خاله بسبب الميراث بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة.

فيما تولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شهدت واقعة قتل، حيث قام شاب بذبح آخر بسبب خلافات عائلية، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ بوجود شاب مذبوح بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بقيام شاب بالتخلص من ابن خاله مستخدما سلاح أبيض، إثر خلافات بينهم على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاون رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.