إلى أين تتجه منطقة الشرق الأوسط بعد استشهاد هنية؟

وذكر موقع "إسرائيل هيوم" أن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن إيران ستشن هجوما أكبر وأضخم من الهجوم السابق الذي نُفذ أبريل الماضي.

تهديدات إيران

وعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الجمعة، إسرائيل بـ"انتقام قاسي وحتمي"، رداً على مقتل القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر.

وجاء ذلك في رسالة وجهها "سلامي" إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قدم خلالها التعازي في مقتل شكر في غارة إسرائيلية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

تأتي تلك التهديدات بالانتقام لمقتل هنية لتعزز مخاوف إسرائيل والولايات المتحدة حيال الرد الإيراني على الهجوم الذي قتل زعيم حماس، وهو الموضوع الأساسي الذي دارت حوله المحادثات عبر الهاتف بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط

في غضون ذلك وفي إطار تعزيز الدفاعات الأمريكية عن إسرائيل، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أطلع نظيرة الإسرائيلي غالانت على التغييرات الحالية والمحتملة في توزيع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة أنباء رويترز.

وأشارت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ إلى أن أوستن أبلغ ويزر الدفاع الإسرائيلي غالانت بأن البنتاغون بصدد اتخاذ إجراءات إضافية تشمل تغييرات في وضع القوات الدفاعية الحالية والمستقبلية، بهدف تعزيز الدعم لإسرائيل.

وأكدت سينغ أن هذه الخطوات قد تتضمن نشر قوات أمريكية إضافية في المنطقة، إلا أن الوزير أوستن لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن القدرات الإضافية التي قد يتم إرسالها.