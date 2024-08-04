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نادي الأسير الفلسطيني: 9900 أسير في سجون الاحتلال

وكالات
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 5:17 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 5:17 م

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9900 حتى بداية شهر أغسطس الجاري، موضحًا أن هذا الرقم لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3432، وعدد الأسيرات في سجون الاحتلال 86 أسيرة فقط في سجن الدامون، من بينهم سيدة حامل وهي جهاد دار نخلة، ومن بين الأسيرات 23 أسيرة معتقلات إداريا، وقد تكون هناك أسيرات من غزة في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى أن عدد الأطفال المعتقلين لا يقل عن 250 طفلا. وأوضحت أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1584، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

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