أعلنت قيادة الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال، أنها أكملت التجارب على نظام جديد لإرسال رسائل تحذير عامة قائمة على تحديد المواقع، وهو الآن قيد التشغيل.

ويعتمد النظام الجديد على تقنية البث الخلوي، وهي طريقة لإرسال رسائل قصيرة إلى مستخدمين متعددين للهواتف في منطقة محددة، وفق شبكة سكاي نيوز.

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية، أن النظام سيُمكِّن من استلام رسالة في حالات الطوارئ واسعة النطاق، مثل إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وستظهر التنبيهات على هاتف المستخدم دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق أو اتخاذ أي إجراء مسبق. وسيصدر صوت إنذار مع رسالة الطوارئ.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية إن النظام لا يهدف إلى استبدال تطبيقها أو صفارات الإنذار، بل هو مخصص لحالات الطوارئ المفاجئة واسعة النطاق.

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم الأربعاء، بعد ساعات من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله.

وتترقب إسرائيل تعرضها لهجوم واسع وكبير ردًا على العمليتين.