بن غفير يدعو الإسرائيليين إلى حمل السلاح بعد عملية الطعن في تل أبيب

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دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من موقع العملية في حولون الإسرائيليين إلى حمل السلاح، مشيرا إلى توزيع الحكومة آلاف قطع السلاح على الإسرائيليين.

وقال: "حربنا ليست ضد إيران فقط بل هنا أيضا"، بإشارة إلى حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد نقلت عن الإسعاف مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين جراء عملية طعن في حولون في تل أبيب.

بينما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الشرطة قولها إن منفذ عملية الطعن من مدينة سلفيت بالضفة الغربية، ويقيم في إسرائيل بدون تصريح.

وقالت شرطة الاحتلال إن قوات كبيرة تقوم بعمليات مسح واسعة النطاق بمروحية في حولون تحسبا لوجود من وصفتهم بـ"المتورطين".