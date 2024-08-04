وزير الزراعة: مشروعات استصلاح الأراضي بمصر الأكبر على مستوى العالم

قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن توسعات الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية كبيرة جدًا، وهي الأكبر على مستوى الوطن العربي وكذلك العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الأحد، أنّ الوزارة تعمل على استنباط أنواع من البذور تتلاءم مع الأجواء المناخية المصرية، وتزيد من الإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة إحياء الجمعيات الزراعية الفترة المقبلة، والعمل على استغلال أصول الوزارة بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المشروعات المتوقفة التي يتم العمل على إعادة دراستها مرة أخري، منوها بأن بعض هذه المشروعات تخص تطوير السلالات الحيوانية الموجودة، والتوسع في إنتاج البيض، وزيادة إنتاجية الألبان واللحوم.

ولفت إلى أن البقر المصري كان ينتج 7 كيلوجرامات لبن، ومع الأبحاث ارتفعت الإنتاجية إلى 17 كيلو جراما.

ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد سيتم التوسع في هذه الأبحاث.