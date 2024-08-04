رئيس هيئة البترول: المشروعات الجديدة لشركة النصر تؤمن احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية

أجرى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة مفاجئة لمنطقة السويس البترولية شملت شركتي النصر ومصر للبترول، وذلك في إطار استراتيجية عمل قطاع البترول بالمتابعة الميدانية لمواقع الإنتاجية والخدمية.

وتابع "البطل"، خلال زيارته لشركة النصر للبترول، الموقف التنفيذي لمشروع وحدة استخلاص البوتاجاز الجديدة "VRU"، حيث أوضح المهندس محمد عبد الله رئيس الشركة، أن المشروع يهدف إلى تعظيم إنتاجية البوتاجاز من تقطير المتكثفات، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 320 ألف طن سنوياً، لافتًا إلى أنه من المخطط بدء تجارب التشغيل خلال ديسمبر القادم، وفقا بيان الهيئة اليوم الأحد.

كما تابع رئيس الهيئة، تشغيل وحدة تقطير المتكثفات الجديدة "CDU4"، والتي تبلغ حمولتها 1.2 مليون طن سنويًا متكثفات مما ساهم في تعظيم إنتاج النافتا، والتي تصل لنسبة حوالي 60٪ من كمية المتكثفات المكررة بالوحدة، وبالتالي زيادة إنتاجية البنزين عالي الأوكتان بمنطقة السويس، بالإضافة إلى توفير نافتا خفيفة وغازات مناسبة لتشغيل وحدة استخلاص البوتاجاز الجديدة الجاري تنفيذها.

فيما تفقد "البطل" ومرافقوه، غرفة الطوارئ، والتي تضم 5 غرف تشمل غرفة مراقبة سكادا، مربوطة بغرفة سكادا التكرير بالهيئة، وغرفة كاميرات مراقبة وحدات الشركة، وغرفة مراقبة 112، وتربط سلاح الإشارة التابع للقوات المسلحة بشركات المنطقة الجغرافية، وغرفة الأمن السيبراني للشركة، وغرفة مكافحة الحرائق.

وأكد أهمية المشروعات الجديدة في المساهمة الفعالة في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية، مشددًا على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

فيما أجرى "البطل" ومرافقوه، زيارة لشركة مصر للبترول بالسويس، حيث استمع إلى شرح من المهندس أحمد سليمان مدير عام منطقة السويس بالشركة، حول أعمال تحديث وتطوير شبكة الإنذار والإطفاء بمستودع مصر للبترول بالسويس، وأعمال تحديث الشبكة الداخلية والخزانات بالمستودع بما يضمن تحقيق خطة ومتطلبات التشغيل المطلوبة من الهيئة، وأعمال تطوير وتأهيل المستودع (الأسوار - المباني)، وتركيب نظام كاميرات مراقبة بالمستودع.

وأوضح أهمية الاستمرار في تطبيق التحول الرقمي في كل الأنشطة البترولية خاصة منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية؛ لما له من دور فعال في إحكام الرقابة وتحديد احتياجات السوق الفعلية من الوقود.