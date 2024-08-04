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انهيار عقار صادر له قرار هدم في الإسكندرية دون خسائر بشرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 1:15 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 1:15 م

انهارت أجزاء من عقار قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، خالٍ من السكان، في منطقة اللبان، وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانهيار العقار الكائن في شارع الحاتمي، التابع لنطاق حي الجمرك.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وتنفيذيو حي الجمرك، ووحدة التدخل السريع، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق "خالٍ من السكان" منذ فترة.

وأظهرت المعاينة الأولية أن العقار الصادر له قرار هدم حمل رقم 31 لسنة 2023 وجرى إزالة الأجزاء الخطرة، ورفع الأنقاض، وفتح الطريق أمام حركة المارة من المواطنين والسيارات.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ النيابة العامة؛ لاعمال شئونها.

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