مساعدو بايدن يضغطون لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

دعا مسئول بارز في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل، إلى مضاعفة جهودها في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن خطر نشوب صراع إقليمي أوسع يزيد من الضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وتأتي دعوة نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر لكلا الطرفين "للعودة إلى الطاولة" في أعقاب اغتيال إسرائيل للقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي، وتهديد إيران بالرد على إسرائيل، وكذلك حالة التأهب الإسرائيلية ضد الأعمال الانتقامية المحتملة من جانب حزب الله في لبنان وإيران .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاينر قوله في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي اس" "نحن في لحظة تبدو أنها لحظة تهديد متصاعد".

وامتنع فاينر عن التكهن برد إيران المحتمل، وقال لبرنامج حالة الاتحاد على شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تستعدان لكل الاحتمالات" بينما تسعيان لتجنب حرب أوسع نطاقا.

وقال فاينر إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما زار واشنطن في يوليو الماضي أن "هذا الاتفاق يجب أن يتم التوصل إليه".

من جانبه، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز صنداي" اليوم "مازلنا نعتقد أن الفجوات ضيقة بما يكفي لسدها".

من جانبه ، أصر نتنياهو في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم على أنه "مستعد لأن يقطع شوطا طويلا لإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مع الحفاظ على أمن إسرائيل".

ونفى تقارير أخيرة بأنه أضاف مطالب إلى عرض اتفاق "الرهائن- وقف إطلاق النار الحالي" المطروح على الطاولة، بهدف إجهاض المفاوضات، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

كان وفد إسرائيلي قد وصل أمس السبت إلى القاهرة لخوض مفاوضات غير مباشرة بشأن الحرب في غزة. وضم الوفد ديفيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية الموساد ورونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت).