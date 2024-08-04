ياسر إدريس يهنئ منتخب اليد بالتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد

حرص المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على تهنئة المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد الفوز علي منتخب الأرجنتين بنتيجة 34-27 في ختام مبارياته بالمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية والتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس المستمرة حتى 11 أغسطس الجاري.

وأكد إدريس أن الفوز على الأرجنتين في مباراة اليوم يقربنا خطوة من حلم حصد ميدالية أولمبية لمنتخب اليد الذي نال إعجاب الجماهير بعد أداءه القوى في أولمبياد باريس المستمرة حتى 11 أغسطس الجاري.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دعم القيادة السياسية للبعثة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي يتابع كافة أمور البعثة المصرية بشكل دوري سواء وقت وجوده في باريس أو حتى بعد عودته القاهرة لمباشرة أعماله تحدث فارقا مع جميع أفراد البعثة من اللاعبين واللاعبات لتقديم أفضل ما لديهم.

وتحدث إدريس، مع منتخب اليد بعد الفوز على الأرجنتين في مباراة اليوم لحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق ميدالية تاريخية لليد ووجد لديهم حماسة شديدة للغاية على تحقيق ذلك من أجل إسعاد ملايين المصريين.