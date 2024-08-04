هاجم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المسؤولين عن وضع أجندة المباريات المحلية بعد الفوز على المقاولون العرب برباعية دون رد، مساء الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة 23 ببطولة الدوري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة "سأحاول انتقاء كلماتي وألفاظي، ولكن أسجل اعتراضي الشديد على توقيت إعلان مباراة الفريق في كأس مصر قبل مواجهة المقاولون، وكأنها رسالة للاعبينا أنه لا مجال للإجازات وسيكون هناك تلاحم للمواسم".

وأشار "بعض اللاعبين الدوليين لعبوا 70 مباراة رقم مخيف لم يصله أي لاعب في العالم، ولكن مثل هذه القرارات وتوقيتها تفتقد المسؤولية التامة تجاه لاعبي الأهلي والجهاز الفني أيضا".

وواصل المدير الفني للأهلي "انتظروا في نوفمبر وديسمبر انهيار بدني تام وإصابات للاعبين بعد موسم طويل وشاق وعنيف وخوض 20 مباراة في شهرين".

وتساءل كولر "كيف فكر صاحب القرار؟ يجب أن يتحلى بالمسؤولية تجاه اللاعبين فهم بشر وليسوا ماكينات، خاصة أن الموسم الجديد ستشهد بدايته أجندة توقف دولي".

وواصل مارسيل كولر هجومه "لا أحد يفكر أيضا في المدرب، نحن بشر ونحتاج إجازة والابتعاد تماما عن أجواء كرة القدم، نشعر بالزهق، ولا يوجد أحد في العالم يتعرض لمثل هذا الموقف".

وناشد كولر في ختام تصريحاته بهذا الشأن "أرجوكم تحلوا بالمسؤولية تجاه اللاعبين".