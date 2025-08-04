سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤١ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية، استشهد أكثر من ٩٢ فلسطينيا، منذ فجر الأحد، في مختلف مناطق القطاع بينهم ٥٦ من منتظري المساعدات.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة سبعة مواطنين نتيجة سوء التغذية خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وفي جنوب قطاع غزة، سجلت خان يونس العدد الأعلى من الشهداء بـ ٤٨ شهيدا تم التعرف عليهم إضافة إلى خمسة مجهولي الهوية.

واستشهد أغلب الشهداء قرب مراكز المساعدات الأمريكية شمال مدينة رفح من الجانب الفلسطيني وجنوب مدينة خان يونس، إضافة إلى محور موراج حيث تتوقف سيارات المساعدات.

ونسف جيش الاحتلال مزيد من المباني في الحي الياباني وحي الامل بخان يونس.

أما في وسط القطاع، استشهد فجر اليوم الاثنين، ثلاثة شهداء وأصيب آخرون في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وليلا، استشهد اثنان، سيدة وطفل، بالإضافة إلى ثلاث إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم شمال مخيم النصيرات.

وقصفت المدفعية شمال المخيم إضافة إلى شرق مخيّم البريج.

أما غزة والشمال، شهدت الأربع وعشرين ساعة الماضية استشهاد ٢١ شهيدا في أحياء غزة المختلفة بينهم ثمانية من حي الشجاعية وثمانية من حي التفاح شرق المدينة إضافة إلى خمسة من حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

كما نقل المسعفون ١٨ شهيدا من قرب مراكز المساعدات الأمريكية شمال غرب مدينة غزة.

وإلى ذلك، أظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ١١٩ فلسطينيا، بينهم ١٥ شهيدا انتشال، و٨٦٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٠٨٣٩ شهيدًا و١٤٩٥٨٨ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وأضافت وزارة الصحة ٢٩٠ شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن اكتملت بياناتهم واعتمادها من اللجنة القانونية لملف المفقودين.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٣٥٠ شهيدًا ٣٧٥٤٧ إصابة.

كما بلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٦٥ شهيدا و٥١١ مصابا، ليرتفع إجمالي الشهداء ممن وصلوا المشافي إلى ١٤٨٧ شهيدًا وأكثر من ١٠٥٧٨ إصابة.