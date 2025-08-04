 مفتي الجمهورية: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب ديني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفتي الجمهورية: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب ديني

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 1:16 م

ناشد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، المواطنين المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أنها تصب في صالح بناء الوطن.

وقال خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، صباح الاثنين، إن المشاركة في الانتخابات واجب ديني وقانوني وأخلاقي ووطني.

وأضاف: «أمام هذه الواجبات المتعددة، ينبغي أن نحرص على أدائها والالتزام بها، خاصة أنه يعطي رسالة إيجابية للداخل والخارج».

وواصل: «الرسالة إلى الداخل أن الإنسان يحرص على الاقتداء بغيره متى ما كان فعله إيجابيًا، وللخارج تأكيد على المشاركة في مرحلة نسعى فيها للبناء والتشييد والعمران».

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.

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