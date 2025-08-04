قيادات الأوقاف يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

حرص عدد كبير من قيادات مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، والعاملون في مختلف الإدارات بمراكز ومدن المحافظة، على النزول والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويتنافس على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، والبالغ عددها 7 مقاعد، 24 مرشحا، بينهم 11 مستقلين، و5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين عن حزب مصر الحديثة، ومرشحين اثنين عن حزب المؤتمر، ومرشح واحد عن حزب الوفد، ومرشح واحد عن حزب الاتحاد، ومرشح واحد عن حزب الشعب الجمهوري، ومرشح واحد عن حزب حماة الوطن.

وتقدمت القائمة الوطنية (من أجل مصر) بطلبات الترشح على مقاعد القائمة عن الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا) قائمة وفردي، والتي تضم محافظات: الشرقية - دمياط - بور سعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - وجنوب سيناء، حيث ضمت القائمة 6 مرشحين على مقاعد محافظة الشرقية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية 4 ملايين و867 ألفا و259 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 829 مقرا انتخابيا، بواقع 844 لجنة فرعية.