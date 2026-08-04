كوريا الشمالية تندد بالتحذير المشترك بشأن أنشطتها الإلكترونية باعتباره معلومات كاذبة

انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، التحذير المشترك الذي صدر مؤخرً عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ودول أخرى بشأن عمال تكنولوجيا المعلومات التابعين لها وأنشطتهم الإلكترونية، واعتبرته "معلومات كاذبة" مدفوعة بدوافع سياسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأصدرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وثماني دول أخرى التحذير الأسبوع الماضي، متهمة عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين باستخدام أوراق توظيف مزورة للحصول على وظائف حرة وعمل عن بُعد في شركات بالخارج.

ونقلت الوكالة الكورية عن بيان للمتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية،قال فيه "إن 'التحذير المشترك' للولايات المتحدة وأتباعها بشأن 'التهديد الإلكتروني' من قبل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليس سوى اتهام سياسي نمطي ذي غرض خبيث لتشويه صورة دولتنا".

وكان بيان الدول الـ 11 ، حذر من أن كوريا الشمالية تعتمد على عمال تكنولوجيا المعلومات المهرة هؤلاء لتوفير العملة الصعبة لبرامج أسلحتها، ونصح بتعزيز التدابير المضادة، مثل تحسين إجراءات التحقق من الهوية.

ورد المتحدث باسم الوزارة الكورية الشمالية الاتهام على واشنطن، قائلا إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عسكرة الفضاء الإلكتروني من خلال توسيع قدراتها في الحرب الإلكترونية والتدريبات الإلكترونية المشتركة مع حلفائها.

وأضاف: "من غير المنطقي أن تتحدث الولايات المتحدة، التي تمتلك وتدير أكبر قوة إلكترونية في العالم من خلال احتكارها للموارد الأساسية للفضاء الإلكتروني، عن 'تهديد إلكتروني' من دول أخرى"، مشيرا إلى أنها ،:" مجرد ذريعة لتبرير سياستها غير القانونية في فرض الضغط على الدول ذات السيادة".