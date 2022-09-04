تايوان: 34 ألفا و358 حالة إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

سجلت تايوان 34 ألفا و358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، كما سجلت 35 حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقا لمركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية وهو 7636، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل خمسة ملايين و442 ألفا و981 حالة إصابة منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها خمسة ملايين و414 ألفا و22 حالة إصابة محلية.

وبتسجيل 35 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 10063 منذ بدء الجائحة.