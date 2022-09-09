قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه حتى في ظل التوترات التاريخية بين روسيا والغرب، يتوقع الكرملين عودة العلاقات لطبيتعها في وقت ما.

وأضاف بيسكوف في التلفزيون الحكومي ولوكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأحد " كل مواجهة تنتهى بتخفيف التوترات، وكل أزمة تنتهى على طاولة المفاوضات".

وقال في البرنامج التلفزيوني "موسكو. كرملين. بوتين": "هكذا سيكون الحال هذه المرة أيضا" ولكن لن يحدث بسرعة ولكنه سيحدث.

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تستمر فيه روسيا في التعامل مع عقوبات غربية غير مسبوقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وحتى قبل ذلك، كانت العلاقات بين الغرب وروسيا متوترة للغاية.

وأضاف بيسكوف أن روسيا مؤيدة للانسجام الدولي بناء على الاحترام المتبادل والمنفعة، كما اتهم الولايات المتحدة، بدون ذكر اسمها بالتحديد، باتباع نوع من نهج رعاة البقر.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أفاد فيه الجيش الأوكراني بأنه شن هجوما على قاعدة قيادة معادية غير محددة، ودمر نظام رادار متنقل ومعدات عسكرية أخرى.

كما أفادت أوكرانيا بصد هجمات روسية في أماكن مختلفة، بما في ذلك مدينة باخموت في مقاطعة دونيتسك ومستوطنة بوكروفسك القريبة. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وفقا للتحديث اليومي من قبل هيئة الأركان العامة الأوكرانية، تم تسجيل أكثر من 24 غارة جوية من قبل الجيش الروسي في غضون 24 ساعة. وقال التقرير إنه تم قصف مواقع عسكرية ومدنية دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال التقرير: "بسبب عدم وجود أسلحة عالية الدقة، بدأ العدو في استخدام صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز /إس 300/ عفا عليها الزمن في كثير من الأحيان". وقال التقرير إن أكثر من 500 من هذه الصواريخ أطلقت بالفعل على أهداف في أوكرانيا.

في غضون ذلك، قالت القوات الروسية إن السؤال المطروح هو كم من الوقت سيتمكن المفتشون النوويون الدوليون من البقاء في مفاعل نووي أوكراني محاصر، وفقا للقوات الروسية.

كانت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا موقعا للقتال حتى أثناء وجود مفتشين دوليين.

ووفقا للمعلومات الواردة من كييف ، حررت القوات المسلحة الأوكرانية قرية فيسوكوبيليا في منطقة خيرسون من الاحتلال الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع عسكري إن الأعلام الأوكرانية تعود بشكل متزايد إلى تلك الأماكن التي تنتمي إليها. وأضاف: "لا يوجد مكان للمحتلين في بلدنا"، وفقا للإدارة الرئاسية في كييف. ولم يذكر تفاصيل.

ووفقا لتقارير إعلامية، استعادت القوات الأوكرانية أيضا قرية أوزيرن في منطقة دونيتسك يوم الأحد. ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.