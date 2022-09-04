ترامب يهاجم بايدن ويصفه بـ«عدو الدولة»

هاجم الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب بقوة الرئيس الحالي جو بايدن مساء السبت، قائلاً أمام حشد من أنصاره في فيلادلفيا إن الديمقراطي " عدو الدولة".

ونقل موقع "فيلادلفيا انكوايرر" الإخباري عن ترامب قوله أمام حشد هائل من آلاف الأشخاص :"إنه عدو للدولة". وقال إن فيلادلفيا كانت المكان المناسب للخطاب، "لأن المدينة تتعرض للدمار في ظل حكم الديمقراطيين".

وذكر الموقع أنه في حين أن الخطاب تم إعداده ليلقيه ترامب أمام تجمع انتخابي لمساعدة كبار مرشحي الحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، محمد أوز، لمجلس الشيوخ، ودوج ماستريانو لمنصب الحاكم، أمضى ترامب معظم خطابه في نشر مظالمه الشخصية القديمة ، وبعض الشكاوى الجديدة.

وذكر بشكل مقتضب أوز وماستريانو قبل أن يتحول على الفور إلى صب جام غضبه على بايدن، الذي قال الأسبوع الماضي أن ترامب وأنصاره من الجمهوريين يشكلون "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

كما انتقد ترامب عملية التفتيش الأخيرة التي نفذها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في منزله في مارا-لاجو أثناء محاولتهم استعادة وثائق سرية.

وكان هذا أول رد علني لترامب على الإدانة الشديدة التي وجهها بايدن يوم الخميس الماضي ، عندما وصف بايدن ترامب وأنصاره من الجمهوريين بأنهم تهديد للديمقراطية.