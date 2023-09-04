 الدفاع الروسية: لأول مرة.. إطلاق صاروخ كينجال فرط الصوتي من مقاتلة سو-34 - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: لأول مرة.. إطلاق صاروخ كينجال فرط الصوتي من مقاتلة سو-34

أ ش أ
نشر في: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 12:33 م | آخر تحديث: الإثنين 4 سبتمبر 2023 - 12:33 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، نجاح إطلاق صاروخ "كينجال" فرط الصوتي من مقاتلة "سو-34" متعددة المهام لأول مرة، في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال مصدر في وزارة الدفاع، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، إن: "مقاتلة (سو-34) أطلقت لأول مرة صاروخ (كينجال) فرط الصوتي بمهمة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتم رفع أسماء أفراد الطاقم المشاركين في المهمة لتقليدهم أوسمة الشرف".

يذكر أن صاروخ "كينجال" هو الأحدث في ترسانة الصواريخ الباليستية فرط صوتية الروسية، وتم تحديث مقاتلتي "سو-34" و"ميج-31كا"، وقاذفة "تو-22إم3" الاستراتيجية لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ.

وتفوق سرعة صاروخ "كينجال" سرعة الصوت بعشرة أضعاف، ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلومتر، ويقدر على المناورة والإفلات من أي دفاعات جوية، كما يمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية ونووية بوزن نصف طن لتدمير الأهداف البرية والبحرية.

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