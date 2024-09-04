علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب بكلية طب جامعة عين شمس، على انتشار ظاهرة ادعاء المهدي المنتظر، والتي أخرها فيديوهات عبر منصة "تيك توك" لشخص يدعي أنه الإمام المهدي المنتظر وخليفة الله على الأرض.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة "etc" مساء الثلاثاء، إنه يوجد داخل المستشفيات النفسية 3 أو 4 حالات تدعي في نفس الوقت أنها المهدي المنتظر، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يعانون من اضطراب وجداني يسمى "الهوس"، والذي يرتفع فيه مستوى هرمون الدوبامين بشكل كبير.

ولفت إلى أن ارتفاع مستوى الدوبامين والسيروتونين؛ يشعر المريض بالسعادة، ويسبب له تشتتا في الأفكار، بالإضافة إلى ظهور "ضلالات العظمة"، مثل ادعاء أنه رسول أو نبي أو المهدي المنتظر، موضحا أن هذه الادعاءات جزء من المرض.

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يدعون أنهم المهدي المنتظر كنوع من إثارة الجدل في ظل ظاهرة "العبث" المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا أقول دائما التيك توك والتوك توك نوع من العبث في الشارع والسوشيال ميديا وكل منهم يفعل ما يحلو له".

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص يعانون شخصيات "سيكوباتية" مضادة لقيم المجتمع، موضحا أنهم يلجأون إلى الادعاءات الكاذبة لجذب المشاهدات وتحقيق الربح والمال على حساب المجتمع.