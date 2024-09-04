مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 38 في غارات جوية روسية جديدة على مدينة لفيف الأوكرانية

ذكر مسؤولون إقليميون اليوم الأربعاء أن غارات جوية روسية على مدينة لفيف غرب أوكرنيا، الليلة الماضية ، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، من بينهم أطفال وإصابة 38 شخصا على الأقل.

وقال أندريه سادوفي، رئيس بلدية لفيف إن ثلاثة أطفال من بين القتلى .

وفي بعض المناطق بشمال أوكرانيا، ظل الإنذار الجوي مستمرا في الساعة الثامنة والنصف صباحا(0530 بتوقيت جرينتش)، حيث كان سلاح الجو لا يزال يرصد طائرات مقاتلة روسية بدون طيار في الجو.

واشتعلت النار في مبنى سكني بوسط المدينة، بالقرب من محطة القطار. وتضررت مدرستان في البلدة، التي تبعد 70 كيلومترا فقط عن الحدود البولندية.

واضطرت السكك الحديدية إلى تزويد بعض القطارات في المنطقة بقاطرات ديزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وكان أكثر من 50 شخصا قد قتلوا وأصيب حوالي 270 آخرين ، أمس الثلاثاء، في هجوم صاروخي روسي على مدينة بولتافا ، وسط أوكرانيا، في واحدة من أكثر الغارات الجوية الروسية دموية على البلاد، منذ أكثر من عامين.