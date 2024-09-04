 مصدر رفيع المستوى: إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصدر رفيع المستوى: إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة


نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 9:56 م

قال مصدر رفيع المستوى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يروج الأكاذيب للتغطية على فشله في غزة، مؤكدا أن ترويجه لتهريب السلاح من مصر أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى القطاع.

وأكد المصدر، أن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، مضيفا: "الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا وخارجيا ولا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها".

وأكد المصدر، أن نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمنى والسياسى خلال السنوات الأخيرة، وعدم العثور على الرهائن وعدم تحقيق أى انتصار عسكرى بغزة أو بالضفة.

ولفت إلى استياء كل الأطراف من استمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة.


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