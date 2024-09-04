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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو استهدف منصة لإطلاق الصواريخ في زبقين جنوبي لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن متحدث باسم الاحتلال قوله إن الجيش هاجم مباني عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام وعيتا الشعب، مشيرا إلى أن سلاح المدفعية قصف مواقع عدة في علما الشعب وكفر شوبا وكفركلا جنوب لبنان.

وأضاف متحدث باسم الاحتلال أن القوات الإسرائيلية اعترضت طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق قبل وصولها المجال الجوي الإسرائيلي.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش اعترض طائرة بدون طيار أطلقت من العراق قبل وصولها إلى إسرائيل.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد قالت إنها هاجمت "بالطيران بدون طيار ميناء حيفا بأراضينا المحتلة"، موضحة أن استهداف ميناء حيفا "يأتي نصرة لغزة، وردا على مجازر الكيان الغاصب بحق الفلسطينيين".