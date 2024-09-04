إصابة إسرائيليين اثنين قرب مستوطنة ديشون شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء، بإصابة إسرائيليين اثنين قرب مستوطنة «ديشون» بالجليل، عقب سقوط عدد من الصواريخ.

وقالت القناة 14 العبرية، إن «هناك بلاغات أولية بإصابة شخصين بعد سقوط صاروخ على ديشون في الجليل الأعلى».

ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في شمال إسرائيل، اليوم الأربعاء، وتبع ذلك سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة وبيت هيلل وإصبع الجليل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن «صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة ومناطق في إصبع الجليل وفي منطقتي المالكية وراموت نفتالي المقابلة للحدود مع لبنان».

وقالت القناة 12، إن عددا من الصواريخ سقط في كريات شمونة وبيت هيلل، مضيفة أن بلدية كريات شمونة طلبت من السكان البقاء بالقرب من المناطق المحمية والملاجئ.

وفي وقت لاحق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 5 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة في إصبع الجليل.

ووفقا للقناة 14 الإسرائيلية فقد ناشدت السلطات الإسرائيلية السكان في الجليل الأعلى للبقاء قرب المناطق المحمية والملاجئ.