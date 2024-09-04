رئيس بيلاروس يأمر بإطلاق سراح 30 سجينا سياسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بإطلاق سراح 30 سجينا سياسيا، حسبما قال المكتب الرئاسي في العاصمة مينسك اليوم الأربعاء.

وهذا هو ثاني عفو رئاسي من نوعه خلال أسابيع قليلة.

وقال المكتب الرئاسي إنه تم إطلاق سراح سبع سيدات و23 رجلا شملهم العفو الأحدث، دون الإفصاح عن أسماء. وأضاف المكتب أن معظم هؤلاء آباء أو أمهات لأطفال قصر.

ووفقا للمعلومات التي قدمها المكتب، فإن كل الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم "تقدموا بطلب للعفو وأقروا بالذنب، وتابوا بصدق وتعهدوا بأن يعيشوا حياتهم ملتزمين بالقانون".

وقالت زعيمة المعارضة في المنفى، سفياتلانا تسيخانوسكايا، إنها "تشعر بالارتياح بعد العفو عن 30 سجينا سياسيا في بيلاروس".

وأضافت في منشور باللغة الإنجليزية على موقع "اكس" "ومع ذلك، يستمر القمع في التصاعد وهناك أكثر من 1400 شخص مسجونين لأسباب سياسية".