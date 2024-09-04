الشرطة بولاية سكسونيا الألمانية تعلن التحقيق في اكتشاف أوراق اقتراع مزورة

أعلنت الشرطة في ولاية سكسونيا الألمانية أنه تم اكتشاف أوراق اقتراع تعرضت للتلاعب في عدة دوائر انتخابية وذلك أثناء فرز أصوات الناخبين الذين صوتوا بالبريد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الولاية أول أمس الأحد.

وأوضحت الشرطة أن مجهولين قاموا بتغطية علامات موضوعة مسبقًا على هذه البطاقات ووضع علامات بدلا منها في خانة الحزب اليميني المتطرف الصغير "الساكسون الأحرار". وتولى المكتب المحلي للتحقيقات الجنائية في الولاية التحقيق في القضية.

وذكرت الشرطة أن هناك حوالي 130 ورقة اقتراع مزورة حتى الآن. وكانت الشرطة أعلنت قبل ظهر اليوم الثلاثاء أنها بدأت التحقيقات في الاشتباه بتزوير الانتخابات مشيرة إلى أن المعلومات الحالية تفيد بأنه تم تزوير حوالي 117 ورقة اقتراع في دوائر انتخابية مختلفة في دريسدن (عاصمة سكسونيا). كما تلقّت الشرطة تقارير عن 14 ورقة اقتراع مزورة من دائرتين انتخابيتين في منطقة راديبيرج في جنوب غرب دائرة باوتسن.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أفادت الهيئة الانتخابية في دريسدن، بأن هذه الأوراق تخص الدائرتين الانتخابيتين رقم 36011 و36012 في لانجيبروك شمال دريسدن.

يذكر أن نتيجة حزب "الساكسون الأحرار" حقق نتيجة جيدة في الدائرة الانتخابية رقم 36012 حيث حصل الحزب الصغير على 59 صوتًا مباشرًا و60 صوتًا من القوائم، أي ما يعادل 2ر10% من الأصوات في كلتا الفئتين. وبشكل إجمالي، حصل الحزب على 2ر2% من الأصوات في انتخابات برلمان سكسونيا.