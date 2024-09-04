رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي ممثلي شركات صناعية صينية لبحث التعاون المشترك 

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عددا من الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة أبرزها قطاع صناعة السيارات، على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي FOCAC المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

ويهدف اللقاء إلى استقطاب المصنعيين الرئيسيين في هذا القطاع بالصين، وبحث فرص تعزيز التعاون الصيني مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة للتجارة والاستثمار مع الدول الإفريقية في مجالات متنوعة.

والتقى جمال الدين ممثلي شركة جريت وول موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات والشاحنات؛ لبحث سبل التعاون في توطين هذه الصناعة الحيوية بالمنطقة الاقتصادية خاصة في ظل التنامي المتسارع الذي تشهده تلك الصناعة والذي يتطلب نقل أحدث التقنيات الصناعية، والخبرات الطويلة للشركات الرائدة في القطاع للمنطقة الاقتصادية، خاصة بعد إطلاق الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية.

واستعرض وليد جمال الدين، أبرز مقومات نجاح اقتصادية قناة السويس والمزايا التنافسية لها إقليميا ودوليا ودورها كبوابة للاستثمار والتجارة ودعم سلاسل القيمة لإفريقيا بموقعها الاستراتيجي على مدخل القارة وبما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة مع دول القارة مثل الكوميسا والميركوسور وغيرها، لافتًا إلى عمق التعاون الاستراتيجي بين المنطقة والاستثمارات الصينية التي تمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات التي نجحت المنطقة في استقطابها آخر عامين.

وتوجه وفد المنطقة الاقتصادية، بصحبة مسئولي مجموعة جريت وول موتورز إلى جولة ميدانية بمصانع الشركة ومركز البحث والتطوير؛ للتعرف على قصص نجاح الشركة وخططها للتطوير والتوسع في قطاع صناعة المركبات، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 1.5 مليون وحدة تصدر لجميع أنحاء العالم.

وأكد مسئولو الشركة، بدء تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية و تطوير شاحنات تعمل بالوقود الأخضر.

وأوضح وليد جمال الدين، خلال الجولة، أن الدولة المصرية تقدم تسهيلات كبرى في سبيل توطين صناعة السيارات، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقدم كامل الدعم لتزويد الشركة بجميع البيانات والمعلومات التي تعزز قرار الشركة النهائي ببدء إقامة مشروعها في مصر خلال نهاية العام الجاري.

والتقى جمال الدين، مع روشان وي رئيس شركة CNBM Co. Ltd ونائب رئيس مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء المحدودة "جوشي الصين للاستثمار"، بمقر المجموعة في بكين.

وأعرب جمال الدين، عن تطلع المنطقة الاقتصادية لتعزيز الشراكة مع الاستثمارات الصينية والانتقال بها لآفاقٍ أرحب، وناقش سبل توسع أعمال المجموعة بالمنطقة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

فيما رحب ممثلو المجموعة، بوفد المنطقة الاقتصادية، وأبدوا حماسهم لبدء فصل جديد من التعاون مع المنطقة الاقتصادية، خاصة بعد النجاحات السابقة للمجموعة بالشراكة مع المنطقة، مثمنين الدعم المتواصل الذي تقدمه إدارة المنطقة على جميغ الأصعدة.

ونوه مسئولو الشركة، إلى دراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة في السخنة على مساحة نحو 5 ملايين متر؛ لتكون أول مجمع صناعي متخصص، يستوعب الصناعات التي تنوي الشركة التوسع بها خارج الصين وعلى رأسها صناعة الطاقة المتجددة مثل صناعة الأبراج فائقة الارتفاع، وريش توربينات الرياح لتوليد الكهرباء، وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية والمرايا، التي تعد إحدى تطبيقات صناعة الفايبر جلاس وهي من الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر، بحانب ما تهدف له الشركة للدخول بشكل موسع في تغطية أسطح المصانع فى المنطقة الاقتصادية بألواح الطاقة الشمسية.

ويعد منتدى التعاون الصيني الإفريقي FOCAC فرصة كبرى لتطوير التعاون بين الجانبين، والتركيز على المجالات ذات الأولوية للتغلب على التحديات الحالية التي تواجهها القارة الإفريقية والتي تزيد من أهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب الإفريقية خاصة، والأغذية والأدوية وتطوير القواعد الصناعية واللوجستية بدول القارة، من خلال تكامل سلاسل الإمداد وتحسين مناخ الأعمال بالقارة.